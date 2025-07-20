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Умяров высказался о чемпионских амбициях "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал слова Деяна Станковича об отправлении команды в Дубай, если красно-белые станут чемпионами России.
Фото: ФК "Спартак"
"Я даже не видел этого. У нас мотивация прежде всего выиграть чемпионство. Это не мотивация никакая, чтобы нас отправить в Дубай", - цитирует Умярова "Чемпионат".

Ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что отправит игроков команды на неделю в Дубай, если красно-белые станут чемпионами России.

Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" в 1 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник Маркиньос. Во 2 туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на своем поле калининградскую "Балтику".

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