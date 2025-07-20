"Десять голов – весомый рубеж, тем более Антона брали в ротацию, как форварда под навесы на последних минутах. Десять голов, всё же, слишком много для Антона, но 5-7 мячей он забьёт", - цитирует Гасилина Metaratings.
Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0 в первом туре Российской Премьер-Лиги. Этот матч стал дебютным для Антона Заболотного в составе красно-белых. Напомним, что форвард присоединился к клубу в летнее трансферное окно и заключил контракт по схеме "1+1", в прошлом сезоне нападающий выступал за подмосковные "Химки".
В прошлом сезоне Антон Заболотный провел за "Химки" в чемпионате России 29 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
Гасилин предположил, сколько голов сможет забить Заболотный за "Спартак"
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин выразил мнение о результативности форварда "Спартака" Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"