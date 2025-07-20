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Футболисты и персонал махачкалинского "Динамо" не могут вылететь из Москвы

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, что команда не может вернуться из Москвы.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Команда должна была вылететь из Москвы ночью, они уже были на старте, багаж сдали, но произошла отмена рейса, ребята отправились в гостиницу аэропорта. Сейчас должны вылетать группами, начиная с 12 часов", - цитирует Гаджиева "Матч ТВ".

Вчера, 19 июля, махачкалинское "Динамо" на выезде уступило московскому "Спартаку" со счетом 0:1 в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. Во втором тайме махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Мохамеда Аззи.

Во втором туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на выезде с "Оренбургом", который вернулся в РПЛ после исключения московского "Торпедо".

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