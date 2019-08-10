Игра замен. Джоэл Фамейе спас «Оренбург»

«Тамбов» вёл 2:0, но одна замена Федотова во втором тайме перевернула весь матч.Летом команда Федотова, взрывавшая в прошлом сезоне без серьёзных кадровых вливаний, начала одно из самых серьёзных обновлений в лиге. Ушли почти все центральные защитники, смотался сначала в Казань, а потом в Петербург главный стрелок Сутормин, в «Сочи» оказался моментами просто отличный вратарь Фролов.Было понятно, что «Оренбургу» будет тяжело. Но старт получился настолько разочаровывающим, насколько это вообще было возможно.За четыре тура команда осталась единственной, кто не набрал ни одного очка. Даже многострадальный «Сочи», получивший календарь, от которого впору было сделать харакири, скатал вничью с «Уфой».При этом не сказать, что «Оренбург» был совсем отвратителен. Где-то не везло с реализацией (в этом плане пару раз отличался Деспотович), где-то – с арбитром. Но когда ты находишься на чистом последнем месте после многообещающего прошлого года, такое, наверное, утешает слабо.Игра с «Тамбовом» приходилась к месту. Если не обыгрывать новичков премьер-лиги, то кого? Федотов впервые в сезоне поставил в ворота Руденко вместо Добвни, а «Оренбург» начал домашнюю встречу агрессивно и напористо.Помогало не очень, поскольку угрюмый «Тамбов» был к такому готов и спокойно отбивался, но гости и сами не имели моментов. А ещё получил на искусственном газоне травму многоопытный Кулик. Начало складывалось для «Тамбова» совсем тяжело, но один стандарт переменил ход встречи.Защитники «Оренбурга» просто не стали держать на редком угловом Гогуа, который уже забивал в этом сезоне «Спартаку». Стоявший без особой работы Руденко в этой ситуации остался без возможностей спасти партнёров.После такого странного пропущенного мяча «Оренбург» оправлялся долго. По-настоящему попыталась что-то изменить команда Федотова только после перерыва. До этого хозяева бесцельно катали мяч, когда его получалось забрать, или не особо уверенно отбивались.Во втором тайме игра пошла открытая. «Оренбург» был интереснее, но снова удача улыбнулась гостям - от своих ворот здорово вынес мяч Шелия, здорово подыграл Костюков - и только-только вышедший на поле Мамтов удвоил преимущество «Тамбова».После этого, казалось, всё решено. Но Федотов тоже сделал замену - и выстрелила она покруче Мамтова.Подписанный командой в июле Джоэл Фамейе вышел на поле сразу после второго пропущенного. И забил два мяча.Сначала игрока не заметили защитники при подаче.



А затем он ловко подставил голову под удар и сделал счёт равным. Был офсайд?







Как будто всего этого было мало, удалился опытный Чуперка (при этом по делу - огорченный полузащитник откровенно хамил). Дебютантам премьер-лиги стало совсем тяжело. Последние минуты «Оренбург» висел на чужих воротах, но так и не сподобился на ещё один гол - хотя все возможности для этого были.



Так что можно считать, что команде Федотова снова не повезло. Хотя какое тут невезение, когда отыгрываешься после 0:2?..





Чемпионат России



5 тур



2:2



Голы: Гогуа, 26, Мамтов, 68, Фамейе, 74, 78

Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб (Козлов, 33), Маляров (Афонин, 43), Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш (Фамейе, 70), Чуканов, Деспотович.Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Кулик (Карасев, 12), Чуперка, Килин (Бенито, 46), Костюков, Конате (Мамтов, 68).Чуперка, 34, 85, Шахов, 75Чуперка, 85.Фото: официальный сайт «Оренбурга»