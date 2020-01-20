Ранее в интервью немецкий нападающий назвал президента клуба Леонида Федуна «прикольным мужчиной».
«Никто и никогда не называл Леонида Арнольдовича прикольным. Прямо захотелось примеров и цитат. Нет, иногда и поступков хватает, конечно. Мне самому регулярно кажется, что, возможно, сам я перегибаю палку, полагая череду управленческих решений в Спартаке идиотскими. Вполне возможно, все это были приколы. Особенно я был близок к этому убеждению, когда Спартак возглавлял Рианчо и давал свои удивительные пресс-конференции», - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» перед началом сезона. Немецкий футболист пополнил ряды московского клуба на правах аренды.
В текущем сезоне Шюррле принял участие в 13 матчах РПЛ, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
Шюррле назвал Федуна прикольным мужчиной
Уткин: я находил череду решений в «Спартаке» идиотскими. А всё это были приколы
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на интервью форварда московского «Спартака» Андре Шюррле
Фото: metaratings
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