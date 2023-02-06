– Малком и Клаудиньо 100% останутся в "Зените" до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно, – рассказал Гарсия.
Напомним, под занавес зимнего трансферного окна Малком был близок к переходу в ПСЖ, однако клубы не смогли договориться об условиях соглашения. Ряд клубов также проявлял интерес к Клаудиньо.
За 13 туров до окончания сезона "Зенит" уверенно лидирует в чемпионате России. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым "Спартак" на 6 очков. Ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут 25 февраля в Ульяновске против "Волги" в рамках Кубка России.
Источник: Sport24
Агент Малкома и Клаудиньо: бразильцы 100% останутся в "Зените" до лета
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего Малкома и полузащитника Клаудиньо, пообещал, что бразильские футболисты доиграют нынешний сезон в "Зените".
Фото: Globall Look Press