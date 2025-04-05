- Жалко, что «Крылья» не выиграли. Считаю, что полностью переигрывали "Рубин". За Ваню Сергеева рад персонально! Желаю ему как можно скорее стать лучшим бомбардиром на долгие годы в истории "Крыльев Советов", - сказал Сергей корреспонденту "Чемпионата".
Отличившись голом в ворота "Рубина", который стал 57-м в составе самарцев, Иван Сергеев сравнялся по забитым мячам за "Крылья Советов" с Сергеем Корниленко. Иван также был признан лучшим игроком встречи.
Самарцы, набрав 23 очка в 23 встречах, идут на 11-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. "Рубин" занимает восьмую строчку, имея в своем активе 33 балла в 23 играх.
Корниленко: желаю Сергееву стать лучшим бомбардиром на долгие годы в истории "Крыльев Советов"
Экс-футболист "Крыльев Советов" Сергей Корниленко пожелал нападающему своей бывшей команды Ивану Сергееву стать лучшим бомбардиром в истории клуба.
Фото: "Чемпионат"