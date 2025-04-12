- У Григоряна специфичный подход — думаю, это ни для кого не секрет. Мы ещё песни пели. Помню, в Хабаровске был зал, а он дал тексты: «Всем выучить! Будем петь песни». Пели Высоцкого «Кони привередливые». Естественно, никто ничего не выучил, а он всех наругал, - сказал Семёнов корреспондентам "Чемпионата".
Андрей Семёнов и Александр Григорян были в "СКА-Хабаровске" в сезоне-2011/2012. Андрей провел 27 матчей в чемпионате ФНЛ, забив 2 гола. В том сезоне команда Александра Григоряна заняла 13 место, набрав 47 очков в 38 матчах.
На данный момент Андрей Семёнов выступает в Медиалиге за клуб Lit Energy. В начале 2025 года Александр Григорян стал главным тренером клуба "СиндЕкат", который так же является участником Медиалиги.
Семёнов: у Григоряна пели песню "Кони Привередливые"
Экс-защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семёнов рассказал о необычном подходе Александра Григоряна к тренировочному процессу в "СКА-Хабаровске".
Фото: "Чемпионат"