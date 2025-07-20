«Видно, что Жерсон еще физически не готов. Хотели его позже выпускать, но так сложилась игра. Он хорошо работал с мячом. Видно, что это очень качественный игрок», - цитирует Семака «Матч ТВ».
Жерсон появился на поле в матче против «Ростова» (2:1) на 46-й минуте, заменив Вегу. Результативными действиями 28-летний полузащитник не отметился.
Напомним, что бразилец подписал контракт с «Зенитом» 13 июля. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Семак - о Жерсоне: видно, что он еще физически не готов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичка команды Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"