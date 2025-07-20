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Семак - о Жерсоне: видно, что он еще физически не готов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичка команды Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
«Видно, что Жерсон еще физически не готов. Хотели его позже выпускать, но так сложилась игра. Он хорошо работал с мячом. Видно, что это очень качественный игрок», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Жерсон появился на поле в матче против «Ростова» (2:1) на 46-й минуте, заменив Вегу. Результативными действиями 28-летний полузащитник не отметился.

Напомним, что бразилец подписал контракт с «Зенитом» 13 июля. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

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