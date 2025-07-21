"Новость об исчезновении "Химок" увидел в СМИ. Печально, что так получилось с клубом. Но с другой стороны рад, потому что у меня случился переход в "Локомотив", - приводит слова Руденко "Чемпионат".
В 1 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" одержал домашнюю победу над "Сочи" со счетом 3:0, нападающий Александр Руденко отметился в той встрече 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Напомним, что подмосковные "Химки" объявили о прекращении своего существования по окончании сезона-2024/2025. Клуб не смог пройти процедуру лицензирования и был исключен из числа участников РПЛ. В прошлом сезоне Александр Руденко выступал за подмосковный клуб.
"Рад, потому что перешел в "Локомотив". Руденко - о банкротстве "Химок"
Нападающий "Локомотива" Александр Руденко высказался о банкротстве "Химок".
Фото: ФК "Локомотив"