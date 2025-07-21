"Неприятно было. Одной команде судья даёт за любой эпизод жёлтую карточку, а другой прощает. Игроки "Ахмата" сами подходят, извиняются за фол, а судья говорит — я не видел момент. На такие вещи тяжело без эмоций реагировать", — сказал Кабутов в интервью Legalbet.
Главный судья матча Иван Абросимов показал семь жёлтых карточек игрокам "Рубина". Несмотря на большое количество предупреждений, казанский клуб благодаря голам Шабанхаджая и Ходжи победил грозненский "Ахмат" (2:0).
В следующем туре "Рубин" примет на своём поле петербургский "Зенит". Встреча пройдёт в воскресенье, 27 июля.
Кабутов играет в "Рубине" с лета 2022 года. Защитник провёл за казанский клуб 93 матча, отметился семью забитыми голами и отдал 18 голевых передач.
Кабутов недоволен судейством в матче против "Ахмата"
Защитник казанского "Рубина" Дмитрий Кабутов раскритиковал работу арбитра Ивана Абросимова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата" (2:0).
Фото: ФК "Рубин"