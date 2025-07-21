«В своё время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести всё-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее и в НХЛ. Тем более идёт СВО. Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые ещё и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время», - цитирует Степашина ТАСС.
Напомним, что в минувшем сезоне-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции ЦСКА. «Динамо» заняло пятое место.
Новый сезон стартовал 18 июля. В первом туре «бело-голубые» сыграли вничью с «Балтикой» из Калининграда - 1:1. Следующий матч «Динамо» проведет с «Ростовом».
В московском "Динамо" считают, что нужно ввести потолок зарплат в российском футболе
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что зарплаты российских футболистов в чемпионате страны являются завышенными.
Фото: ФК "Динамо"