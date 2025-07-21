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Медведев - о победе "Зенита" над "Ростовом": три очка лучше, чем одно или ноль

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о результате матча 1-го тура РПЛ, в котором "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Три очка лучше, чем одно или ноль очков. Но помимо очков команда много в чем еще должна прибавить", - передает слова Медведева "РИА Новости".

В воскресенье, 20 июля, состоялся матч первого тура РПЛ между "Зенитом" и "Ростовом". Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 22-й минуте встречи, однако хозяевам поля удалось отыграться на 67-й и вырвать три очка на 79-й минуте. Забитыми голами в составе петербургской команды отметились нападающие Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

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