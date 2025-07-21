"Как оценю матч? Горечь от поражения. Я считаю, что мы не должны были проигрывать", - передает слова Шнапцева "Матч ТВ".
Игра первого тура РПЛ между "Пани НН" и "Краснодаром" прошла вчера, 20 июля, и завершилась разгромным поражением нижегородской команды со счетом 0:3. Краснодарцы отметились забитыми мячами на 40-й, 65-й и 68-й минутах.
Во втором туре нижегородцы сыграют в Самаре против "Крыльев Советов". Встреча состоится 25 июля на стадионе "Солидарность Самара Арена".
Защитник "Пари НН" Шнапцев: мы не должны были проигрывать "Краснодару"
Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев считает, что команда не заслуживала поражения в матче против "Краснодара" в 1-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Пари НН"