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Защитник "Пари НН" Шнапцев: мы не должны были проигрывать "Краснодару"

Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев считает, что команда не заслуживала поражения в матче против "Краснодара" в 1-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Пари НН"
"Как оценю матч? Горечь от поражения. Я считаю, что мы не должны были проигрывать", - передает слова Шнапцева "Матч ТВ".

Игра первого тура РПЛ между "Пани НН" и "Краснодаром" прошла вчера, 20 июля, и завершилась разгромным поражением нижегородской команды со счетом 0:3. Краснодарцы отметились забитыми мячами на 40-й, 65-й и 68-й минутах.

Во втором туре нижегородцы сыграют в Самаре против "Крыльев Советов". Встреча состоится 25 июля на стадионе "Солидарность Самара Арена".

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