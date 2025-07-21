Челестини объяснил, почему ЦСКА не сумел обыграть "Оренбург"

«Мы недостаточно хорошо работали с мячом, недостаточно имели терпения в этом матче. Прекрасно знали, что команда соперника играет по схеме 3–5–2. Мы знали, что надо разыгрывать и раскачивать игру, переводить с одного фланга на другой.
Во втором тайме начали играть чуть лучше, но этого было недостаточно, чтобы мы могли сегодня одержать победу. Необходимо было терпеть и разыгрывать, что мы не сделали», - цитирует Челестини «Матч ТВ».
В следующем туре «армейцы» сыграют с грозненским «Ахматом» на домашнем поле. Матч состоится в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
«Оренбург» примет махачкалинское «Динамо» 27 числа. Начало матча в 17:30 (по мск).