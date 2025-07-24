Как сообщает Radio Pachola, парагвайский защитник достиг договоренности о переходе в «Гремио» и подпишет с клубом контракт сроком на два года.
Ранее Бальбуэна выступал за московское «Динамо», однако по окончании прошлого сезона стороны не стали продлевать сотрудничество.
Бальбуэна являлся игроком московского «Динамо» с 2021 года. За это время он принял участие в 89 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Бальбуэны составляет 2 миллиона евро.
Экс-защитник "Динамо" договорился о переходе в "Гремио"
Бывший защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в бразильском «Гремио».
Фото: ФК "Динамо"