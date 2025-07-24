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Агент Верде подтвердил переход игрока в ЦСКА

Представитель полузащитника аргентинского «Униона» Лионеля Верде Сезар Катальдо подтвердил, что футболист продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Фото: ФК "Унион"
— Правда, что Лионель Верде переходит в ЦСКА?

— Да, — заявил Катальдо «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы арендуют 20-летнего хавбека с правом последующего выкупа за 4 миллиона евро.

В «Унионе» он действовал на позиции правого центрального полузащитника в схеме 5-3-2 и считался важным джокером — все свои голы он забил, выходя со скамейки.

Футболист дебютировал за основную команду «Униона» в январе 2024 года и с тех пор провел 34 матча, забив четыре гола. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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