— Правда, что Лионель Верде переходит в ЦСКА?
— Да, — заявил Катальдо «СЭ».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы арендуют 20-летнего хавбека с правом последующего выкупа за 4 миллиона евро.
В «Унионе» он действовал на позиции правого центрального полузащитника в схеме 5-3-2 и считался важным джокером — все свои голы он забил, выходя со скамейки.
Футболист дебютировал за основную команду «Униона» в январе 2024 года и с тех пор провел 34 матча, забив четыре гола. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Агент Верде подтвердил переход игрока в ЦСКА
Представитель полузащитника аргентинского «Униона» Лионеля Верде Сезар Катальдо подтвердил, что футболист продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Фото: ФК "Унион"