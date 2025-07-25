Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
19:45
ШинникНе начат

Непомнящий: Дзюба не слабее Заболотного, он бы пригодился "Спартаку"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Почему не захотели подписывать Дзюбу? Это лучше спрашивать у руководства красно-белых. По игре Дзюба не слабее Заболотного, он бы пригодился "Спартаку", если они искали опытного игрока", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно московский "Спартак" подписал нападающего Антона Заболотного на правах свободного агента - форвард заключил контракт с красно-белыми по схеме "1+1".

С прошлого года нападающий Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" - в прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится