"Почему не захотели подписывать Дзюбу? Это лучше спрашивать у руководства красно-белых. По игре Дзюба не слабее Заболотного, он бы пригодился "Спартаку", если они искали опытного игрока", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно московский "Спартак" подписал нападающего Антона Заболотного на правах свободного агента - форвард заключил контракт с красно-белыми по схеме "1+1".
С прошлого года нападающий Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" - в прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Непомнящий: Дзюба не слабее Заболотного, он бы пригодился "Спартаку"
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"