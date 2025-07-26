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Кобелев: "Зенит" может позволить себе покупку игрока, который стоит больше целых клубов РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о шансах «Зенита» на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.
Фото: ФК "Зенит"
«Зенит» является главным претендентом на победу в РПЛ. Он может позволить себе покупку игрока, который стоит больше целых клубов РПЛ. Бюджет у клуба неплохой. Я по-хорошему завидую тренерам, игрокам и болельщикам «Зенита», они живут в хорошую финансовую эпоху для команды», - цитирует Кобелева Metaratings.ru.

В первом туре клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. В составе «Зенита» отличились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

Во втором туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином» в гостях завтра, 27 июля. Начало - в 20:00 (по мск).

В это трансферное окно «Зенит» подписал двух игроков: 28-летнего полузащитника сборной Бразилии Жерсона за 25 млн евро и 21-летнего аргентинского защитника Романа Вегу за 7,6 млн евро.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «сине-бело-голубые» финишировали на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

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