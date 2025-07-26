«Контракт с Черновым пока не продлили. Рассматриваем ли мы его продажу? Трансферное окно не закрыто, поэтому пока не знаем. Могут быть разные варианты. Мы расскажем, когда окончательное решение будет принято», - цитирует Малышева «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что к Чернову проявляет интерес футбольный клуб «Сочи».
Контракт 29-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро.
В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
В "Спартаке" высказались о будущем Чернова
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем защитника «красно-белых» Никиты Чернова.
Фото: ФК "Спартак"