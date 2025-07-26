Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Ростов1 тайм
Краснодар
19:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
20:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волга Ул
1 - 2 1 2
КАМАЗ2 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм

В "Спартаке" высказались о будущем Чернова

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем защитника «красно-белых» Никиты Чернова.
Фото: ФК "Спартак"
«Контракт с Черновым пока не продлили. Рассматриваем ли мы его продажу? Трансферное окно не закрыто, поэтому пока не знаем. Могут быть разные варианты. Мы расскажем, когда окончательное решение будет принято», - цитирует Малышева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что к Чернову проявляет интерес футбольный клуб «Сочи».

Контракт 29-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится