Станкович: есть вещи, о которых я беспокоюсь и думаю, можно ли их вообще исправить

- "Балтика" сегодня была хороша, они использовали пространство и победили. Бабич или Мангаш могли сыграть лучше? Да. Время исправить ошибки есть. Но есть другие вещи, о которых я беспокоюсь и думаю, можно ли их вообще исправить.
В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Балтикой". Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.
В рамках третьего тура "Спартак" сыграет на выезде против тольяттинского "Акрона" 3 августа.
Источник: "Матч ТВ"