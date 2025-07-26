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Станкович: есть вещи, о которых я беспокоюсь и думаю, можно ли их вообще исправить

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал разгромное поражение от "Балтики" во 2-м туре чемпионата России (0:3).
Фото: ФК "Спартак"
- "Балтика" сегодня была хороша, они использовали пространство и победили. Бабич или Мангаш могли сыграть лучше? Да. Время исправить ошибки есть. Но есть другие вещи, о которых я беспокоюсь и думаю, можно ли их вообще исправить.

В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Балтикой". Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.

В рамках третьего тура "Спартак" сыграет на выезде против тольяттинского "Акрона" 3 августа.

Источник: "Матч ТВ"

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