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Главный тренер ЦСКА Челестини: нам не хватает игроков

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что клубу необходимо совершить несколько приобретений.
Фото: ПФК ЦСКА
"У нас 17-18 игроков. В защите у нас не хватает игрока, в полузащите тоже не хватает игроков. Нам нужна "шестёрка". Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением", - цитирует Челестини "Чемпионат".

Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА этим летом, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов. Сегодня, 27 июля, "армейцы" на своем поле одержали победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. Ранее московский клуб стал обладателем Суперкубка страны.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2024/2025 главным тренером команды был Марко Николич.

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