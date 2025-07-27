"У нас 17-18 игроков. В защите у нас не хватает игрока, в полузащите тоже не хватает игроков. Нам нужна "шестёрка". Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением", - цитирует Челестини "Чемпионат".
Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА этим летом, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов. Сегодня, 27 июля, "армейцы" на своем поле одержали победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. Ранее московский клуб стал обладателем Суперкубка страны.
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2024/2025 главным тренером команды был Марко Николич.
Главный тренер ЦСКА Челестини: нам не хватает игроков
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что клубу необходимо совершить несколько приобретений.
Фото: ПФК ЦСКА