"Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам — удаление Заболотного и вторая желтая карточка Маркиньосу. Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК", — приводит сообщение пресс-службы "Спартака" "Sport24".
В матче второго тура РПЛ "Балтика" разгромила "Спартак" со счетом 3:0. Заболотный был удален на 11-й минуте встречи, Маркиньос получил вторую желтую карточку на 58-й минуте. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.
"Спартак" направил обращения в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с "Балтикой"
"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть удаление нападающего Антона Заболотного и желтую карточку полузащитника Маркиньоса в матче второго тура РПЛ с "Балтикой".
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