Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
3 - 2 3 2
ЧерноморецЗавершен

"Спартак" направил обращения в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с "Балтикой"

"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть удаление нападающего Антона Заболотного и желтую карточку полузащитника Маркиньоса в матче второго тура РПЛ с "Балтикой".
Фото: "Чемпионат"
"Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам — удаление Заболотного и вторая желтая карточка Маркиньосу. Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК", — приводит сообщение пресс-службы "Спартака" "Sport24".

В матче второго тура РПЛ "Балтика" разгромила "Спартак" со счетом 3:0. Заболотный был удален на 11-й минуте встречи, Маркиньос получил вторую желтую карточку на 58-й минуте. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится