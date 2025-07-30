"Такая встреча игрока в аэропорту — это позор! Даже Томас Цорн ездил лично встречать игроков и сразу атрибутику дарил. Я помню, как Осимхен прилетел в Стамбул. Он с улыбкой со всеми сотрудниками аэропорта фотографировался. А тут как будто Бритни Спирс выводят из зала суда", - цитирует Салихову "СЭ".
Сегодня, 30 июля, полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш прибыл в Россию для завершения перехода в московский "Спартак". В аэропорту футболиста встретили представители красно-белых, которые быстро увели футболиста и не дали журналистам пообщаться с португальцем.
Ранее сообщалось, что Фернандеш перейдет в "Спартак" за 25 миллионов евро, зарплата полузащитника в московском клубе будет составлять 4,5 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Это трансфер станет самым дорогим в истории клуба.ж
Зарема - о встрече Жедсона в аэропорту: как будто Бритни Спирс выводят из зала суда
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала прилет Жедсона Фернандеша в Россию.
Скриншот: видеоролик "СЭ"