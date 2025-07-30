"Если вернуться к теме переговоров: я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата? Считаю, что Даку стоит дороже. Например, вспомните ситуацию Кордобы с шестью месяцами контракта прошлой зимой. "Краснодар" его сохранил и показал свои амбиции.
А мы что — хуже? Сколько может стоить лучший бомбардир? Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер", - цитирует Рахимова "Чемпионат".
Этим летом петербургский "Зенит" пытался приобрести форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку - казанцев устроило предложение в 8 миллионов евро, однако сам нападающий не смог договориться об условиях личного контракта. Сообщалось, что форвард запросил зарплату в 3 миллиона евро в год, сине-бело-голубые отказались от таких условий.
Летом "Рубин" продлил контракт с Мирлиндом Даку до июня 2029 года. Всего нападающий провел за клуб с 2023 года во всех турнирах 64 встречи и записал на свой счет 26+13 баллов по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро. На счету Даку 11 матчей в составе сборной Албании.
Главный тренер "Рубина" прокомментировал срыв трансфера Даку в "Зенит"
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о сорванном трансфере Мирлинда Даку в "Зенит".
Фото: ФК "Рубин"