"Сегодня мы получили заключение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), арбитр Карасев правильно удалил Заболотного, поэтому никакой отмены красной карточки не будет. Заболотный записал видеообращение, он принес извинение Бевееву, КДК, а на заседании присутствовал юрист "Спартака".
Решение — дисквалифицировать Заболотного на два матча, один — реальный, другой условный, установить футболисту испытательный срок до конца сезона?2025/26", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Во втором туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе проиграл калининградской "Балтике" со счетом 0:3. Красно-белые остались в меньшинстве после того, как Антон Заболотный на 11 минуте встречи получил прямую красную карточку после просмотра главным арбитром Сергеем Карасевым видеопросмотра. Команда Деяна Станковича доигрывала встречу вдевятером - во втором тайме удаление заработал полузащитник Маркиньос.
Напомним, что Антон Заболотный перешел в стан красно-белых в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "1+1". В прошлом сезоне форвард записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 29 встречах за подмосковные "Химки" в рамках матчей чемпионата России.
КДК РФС вынес вердикт по дисквалификации игрока "Спартака" Заболотного
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комиссии по дисквалификации форварда "Спартака" Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"