По информации RTI Esporte, петербургская команда готова расстаться с 28-летним игроком не менее, чем за 12 миллионов евро. Как отмечает источник, бразильский "Флуминенсе" претендует на Нино и готовит предложение о сделке в размере 8 миллионов евро. Однако это сумма не соответствует финансовым требованиям сине-бело-голубых.
Нино пополнил состав "Зенита" зимой 2024 года. До этого он играл в "Флуминенсе". В сезоне-2024/25 бразильский защитник провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.
"Зенит" назвал цену за трансфер Нино – источник
В "Зените" определились с суммой, за которую готовы согласовать переход бразильского защитника Нино.
Фото: ФК "Зенит"