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Игрок "Локомотива": приятно начинать чемпионат с трех побед

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал победу команды над "Пари НН" (3:2) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
- Разбирали соперника, понимали, что от него ожидать. Приятно начинать чемпионат с трех побед, но впереди еще очень много игр. Концентрируемся на ближайшем матче со "Спартаком", - сказал Карпукас "СЭ".


Вчера, 2 августа, "Локомотив" одержал гостевую победу над "Пари НН" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:2. Это третья победа "железнодорожников" в чемпионате подряд. Команда Михаила Галактионова возглавляет турнирную таблицу с 9 очками.

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