Пономарев: ЦСКА был ближе к победе. "Зенит" своей медленной игрой не понравился

- Мы сегодня были ближе к победе, чем "Зенит". Эх, если бы не одиннадцатиметровый... Но, увы, не умеют ребята в такой ситуации работать в обороне. Вот, Круговой сейчас привез этот пенальти. Нельзя так в штрафной играть.
Но в целом армейцы хорошо выглядели, и в данной ситуации для них это очень большой плюс. Потому что уж очень хотели соперники победить. Но "Зенит" своей медленной игрой с большим количеством передач не понравился. Не годится это сегодня. Когда выпустили Соболева и стали играть "на столба" уже по-другому игра пошла у них, потому что там есть кому побороться.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info