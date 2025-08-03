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Пономарев: ЦСКА был ближе к победе. "Зенит" своей медленной игрой не понравился

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче с "Зенитом" в третьем туре РПЛ (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
- Мы сегодня были ближе к победе, чем "Зенит". Эх, если бы не одиннадцатиметровый... Но, увы, не умеют ребята в такой ситуации работать в обороне. Вот, Круговой сейчас привез этот пенальти. Нельзя так в штрафной играть.

Но в целом армейцы хорошо выглядели, и в данной ситуации для них это очень большой плюс. Потому что уж очень хотели соперники победить. Но "Зенит" своей медленной игрой с большим количеством передач не понравился. Не годится это сегодня. Когда выпустили Соболева и стали играть "на столба" уже по-другому игра пошла у них, потому что там есть кому побороться.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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