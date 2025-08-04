Гайич - о ничьей с "Зенитом": мы не довольны, но есть очко

"В Питере сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. "Зенит" - качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы не довольны, но есть очко. Двигаемся дальше", - приводит слова Гайича "Советский Спорт".
ЦСКА открыл счёт в матче на 33-й минуте благодаря голу Алеррандро. Во втором тайме "армейцам" назначили пенальти за удар Даниила Кругового по ноге Густаво Мантуана. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев на 76-й минуте.
После трёх туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.
Следующий матч красно-синие проведут дома против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 9 августа.