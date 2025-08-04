"Уйдет ли Чернов в "Крылья"? Я предлагаю набраться терпения. Сегодня к вечеру, либо завтра об этом уже можно будет что-то сказать", - приводит слова Кузьмичева Metaratings.
Никита Чернов выступает за московский "Спартак" с февраля 2022 года - футболист провел за красно-белых во всех турнирах 80 матчей и отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. Ранее защитник выступал за самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей", ЦСКА и екатеринбургский "Урал".
Агент футболиста "Спартака" рассказал, где продолжит карьеру его клиент
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"