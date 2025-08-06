"Ненормально, когда тренер не ведёт диалог с футболистом. Однако ситуации бывают разными во всех командах. Сколько играл в футбол, никогда не видел, чтобы в коллективе все были довольны и рады. Все люди разные, и у всех разные взаимоотношения. Поэтому здесь я ничем не удивлён", - сказал Мостовой в интервью "Чемпионату".
Ранее Никита Чернов подтвердил, что переходит из московского "Спартака" в "Крылья Советов".
29-летний защитник играл за красно-белых с февраля 2022 года. Он провёл в составе команды 80 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. Вместе с командой стал обладателем Кубка России в 2022 году.
Никита Чернов уже выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2021 годы. В самарской команде защитник провёл 76 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
После трёх туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают второе место, набрав семь очков. Московский "Спартак" расположился на 11-й строчке, набрав четыре очка.
Дебют Никиты Чернова за самарскую команду может состояться в субботу, 9 августа против "Балтики". В этот же день красно-белые встретятся с московским "Локомотивом".
Мостовой - о ситуации Чернова в "Спартаке": это ненормально
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Никитой Черновым.
Фото: ФК "Спартак" Москва