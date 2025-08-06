- Черчесов в "Ахмате" обострит борьбу за чемпионство. По-другому он не умеет. В шестёрку команд, которые борются за медали, смело можете записывать и "Ахмат". Легко конкурентам не будет, - сказал Созин "Чемпионату".
Последним местом работы 61-летнего Черчесова остается сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года, не одержав ни одной победы в шести матчей (1 ничья и 5 поражений).
Вчера, 5 августа, "Ахмат" объявил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды.
Созин: Черчесов в "Ахмате" обострит борьбу за чемпионство
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером "Ахмата".
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