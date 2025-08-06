- Я думаю, что не далек тот день, когда Роберт Морено отправится в отставку. Если только "Сочи" не привезет нескольких игроков, которые могут все это вытянуть. А с этими футболистами я не вижу, чего может добиться Морено, - сказал Радимов "РБ Спорт".
Робер Морено возглавляет "Сочи" с декабря 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Российской Премьер-Лиги черноморский клуб не набрал очков, проиграв в трех первых турах. В Кубке России "Сочи" уступил "Динамо" Москва (2:3) в первом туре группового этапа.
Радимов: не далек тот день, когда Роберт Морено отправится в отставку
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил перспективы Роберта Морено остаться на посту главного тренера "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"