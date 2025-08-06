"Я не припомню, чтобы в таких ответственных матчах не играл в давление и прессинг. Нельзя играть в таком стиле и тем более дома. Не хватило скоростной работы, открываний за спину, чтобы разорвать линии ЦСКА. Бразильчики, как в гандболе, передавали мяч без обострения", - сказал Быстров в выпуске Youtube-канала "О, родной футбол!"
В рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своём поле принимал ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол забили "армейцы" на 33-й минуте. Дебютный мяч в составе ЦСКА забил Алеррандро. Во втором тайме сине-бело-голубые отыгрались. Даниил Круговой нарушил правила в штрафной против Густаво Мантуана. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев на 76-й минуте, вышедший на замену.
После трёх туров "Зенит" набрал пять очков и располагается на седьмой позиции в таблице чемпионата России.
Также бразильские футболисты сине-бело-голубых ещё не отметились ни одним голевым действием в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Следующий матч команда Семака проведёт на выезде против "Ахмата". Игра пройдёт в субботу, 9 августа.
Быстров - об игре "Зенита" против ЦСКА: не хватало скоростной работы
Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал игру "Зенита" против ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"