"Город встречает льва из Марокко", — написано в сообщении пресс-службы "Динамо" Махачкала.
Опорный полузащитник будет выступать за махачкалинский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Он перебрался в махачкалинское "Динамо" из "Аль-Айна", за который выступал в чемпионате ОАЭ в августе 2022 года. Кроме того, Мубарика дважды арендовали "Раджа" и "Видад" из Марокко. В составе эмиратской команды футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. Мубарик также вышел на поле в пяти играх за сборную Марокко до 23 лет.
Махачкалинское "Динамо" объявило о переходе игрока из Марокко
"Динамо" Махачкала объявило о подписании опорного полузащитника молодежной сборной Марокко Мехди Мубарика.
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