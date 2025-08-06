Как сообщает Metaratings, клубы обсуждают возможность аренды 25-летнего футболиста.
Однако московский клуб готов отпустить игрока только после подписания нового центрального защитника.
Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года за 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провёл за команду 19 матчей, отметившись одной голевой передачей. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость парагвайца составляет 3 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и одном матче Кубка России.
"Сочи" может арендовать иностранного защитника "Спартака"
Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте может перейти в «Сочи».
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