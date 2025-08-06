"Сочи" может арендовать иностранного защитника "Спартака"

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте может перейти в «Сочи».
Фото: IMAGO
Как сообщает Metaratings, клубы обсуждают возможность аренды 25-летнего футболиста.

Однако московский клуб готов отпустить игрока только после подписания нового центрального защитника.

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года за 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провёл за команду 19 матчей, отметившись одной голевой передачей. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость парагвайца составляет 3 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и одном матче Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится