Туфрин: легкого матча с "Ахматом" для "Зенита" не будет

- Легкого матча для "Зенита" не будет.В Грозном, всегда непросто играть, в силу разных причин. И команда там всегда приличная, и подбор игроков. За те три-четыре дня, которые проведет с футболистами Станислав Черчесов, он их как следует "встряхнет", - сказал Туфрин "РБ Спорт".
В текущем сезоне "Зенит" и "Ахмат" встречались в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Победу одержали сине-бело-голубые со счетом 2:1.
Матч четвертого тура РПЛ между "Ахматом" и "Зенитом" состоится 9 августа в 20:30 по московскому времени на стадионе "Ахмат Арена".