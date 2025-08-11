Матчи Скрыть

Гаврилов: я не против того, чтобы Карпин возглавил "Спартак"

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал, что был бы не против вновь увидеть Валерия Карпина на посту главного тренера красно-белых.
Фото: "Чемпионат"
- Лично я не против того, чтобы Карпин возглавил "Спартак". Понятно, что это теоретический вопрос, но я был бы не против такого возвращения. Мы хорошо относимся к своим людям и помним, что они делали как игроки и как тренеры, - сказал Гаврилов Metaratings.ru.

Валерий Карпин тренировал московский "Спартак" с 2009 по 2014 год.

"Динамо" объявило о назначении Карпина главным тренером команды в середине июня. Контракт со специалистом был заключён до лета 2028 года. После трёх туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с четырьмя очками.

