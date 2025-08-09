- Со здоровьем Батракова все хорошо, он прошел недельный цикл в общей группе. Алексей готов сыграть со "Спартаком", но, выйдет ли он на поле, зависит от решения тренерского штаба, - сказал Кузьмичев "Чемпионату".
Матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится сегодня, 9 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Иванова.
На данный момент "железнодорожники" возглавляют таблицу РПЛ с девятью очками, в то время как красно-белые занимают 11-ю строчку с четырьмя баллами.
Агент Батракова высказался о готовности игрока к матчу со "Спартаком"
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, заявил, что игрок готов к матчу 4 тура РПЛ со "Спартаком".
