Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Агент Батракова высказался о готовности игрока к матчу со "Спартаком"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, заявил, что игрок готов к матчу 4 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- Со здоровьем Батракова все хорошо, он прошел недельный цикл в общей группе. Алексей готов сыграть со "Спартаком", но, выйдет ли он на поле, зависит от решения тренерского штаба, - сказал Кузьмичев "Чемпионату".

Матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится сегодня, 9 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Иванова.

На данный момент "железнодорожники" возглавляют таблицу РПЛ с девятью очками, в то время как красно-белые занимают 11-ю строчку с четырьмя баллами.

