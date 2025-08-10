Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Рианчо заявил, что готов вернуться в "Спартак"

Испанский тренер Рауль Рианчо заявил, что готов вновь возглавить московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Хотел бы снова возглавить "Спартак"? Я бы не отказался еще раз поработать в России. Там меня всегда любили и уважали. Конечно, я открыт для предложений", — приводит слова Рианчо Sport24.

Рианчо уже работал в России, занимая пост ассистента главного тренера "Спартака" в 2018 году. Кроме того, с 2009 по 2018 год испанский специалист работал в казанском "Рубине". Ранее появилась информация о том, что "Спартак" ищет замену главному тренеру Деяну Станковичу. В субботу, 9 августа, красно-белые проиграли московскому "Локомотиву" (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Таким образом, "Спартак" продлил безвыигрышную серию до трех матчей. На данный момент команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с четырьмя очками.

