Майга извинился за удаление в матче "Пари НН" с "Ростовом"

"Мне бы хотелось извиниться перед командой, тренерским штабом, нашими болельщиками за произошедшее во вчерашнем матче. Хочу сказать, что это был не намеренный фол. Не ожидал, что будет красная карточка. Мы вместе бежали с игроком "Ростова" Константином Кучаевым за мячом, потом он отставил ногу, и по инерции получился наступ с моей стороны. Это получилось не специально, для меня это желтая карточка", — приводит слова Майга пресс-служба "Пари НН".
Майга был удален с поля на 11-й минуте встречи после пересмотра VAR за "серьезное нарушение правил игры" против полузащитника "Ростова" Константина Кучаева. Изначально арбитр Сергей Цыганок показал капитану "Пари НН" желтую карточку. В пресс-службе нижегородцев заявили о намерении оспорить решение судьи, направив в КДК РФС.
Капитан "Пари НН" Мамаду Майга принес публичные извинения за красную карточку, полученную в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:1).
Фото: ФК "Пари НН"