Игрок ЦСКА Мусаев рассказал, чьей игрой он вдохновляется

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, чьей игрой он вдохновляется.
Фото: ПФК ЦСКА
"Теперь ни одной игры "Арсенала" не буду пропускать. Посмотрел все предсезонные матчи, в которых принял участие Виктор Дьекереш. Я вдохновляюсь этим нападающим", - цитирует Мусаева "СЭ".

Виктор Дьекереш перешел в лондонский "Арсенал" из лиссабонского "Спортинга" в летнее трансферное окно за 65,8 миллионов евро.

В прошлом сезоне шведский нападающий провел за португальский клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 54 забитых мяча и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 75 миллионов евро.

