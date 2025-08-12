Игрок ЦСКА Мусаев рассказал, чьей игрой он вдохновляется

"Теперь ни одной игры "Арсенала" не буду пропускать. Посмотрел все предсезонные матчи, в которых принял участие Виктор Дьекереш. Я вдохновляюсь этим нападающим", - цитирует Мусаева "СЭ".
Виктор Дьекереш перешел в лондонский "Арсенал" из лиссабонского "Спортинга" в летнее трансферное окно за 65,8 миллионов евро.
В прошлом сезоне шведский нападающий провел за португальский клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 54 забитых мяча и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 75 миллионов евро.
Фото: ПФК ЦСКА