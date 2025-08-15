Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Защитник "Динамо": в этом сезоне можем побороться за чемпионство

Защитник "Динамо" Рубенс шансах бело-голубых завоевать чемпионство РПЛ в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- Карпин — отличный специалист. Думаю, в этом сезоне "Динамо" может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры, - сказал Рубенс "Матч ТВ".

Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" летом этого года. После четырех туров в нынешнем сезоне бело-голубые набрали пять очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

