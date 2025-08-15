Защитник "Динамо": в этом сезоне можем побороться за чемпионство

- Карпин — отличный специалист. Думаю, в этом сезоне "Динамо" может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры, - сказал Рубенс "Матч ТВ".
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" летом этого года. После четырех туров в нынешнем сезоне бело-голубые набрали пять очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
