Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Сентябрьский сбор молодежной сборной России отменен

РФС отменил сбор молодежной национальной команды.
Фото: сборная России U21
"У РФС были варианты для молодежной сборной на сентябрь, но по различным причинам договоренности с соперниками, соответствующими уровню команды, не были достигнуты", - цитирует представителя службы коммуникаций РФС "РИА Новости".

Также отмечается, что в организации надеются, что в октябре сбор молодежной команды пройдет по плану.

Напомним, во время июньского сбора молодежная сборная России провела две товарищеские встречи против сверстников из Узбекистана, в которых дважды одержала разгромные победы со счетом 3:0 и 6:3.

Главная национальная команда страны сыграет в сентябре с Иорданией и Катаром. Игры пройдут 4 сентября в Москве и 7-го числа в Эр-Райяне соответственно.

