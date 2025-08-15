Сентябрьский сбор молодежной сборной России отменен

"У РФС были варианты для молодежной сборной на сентябрь, но по различным причинам договоренности с соперниками, соответствующими уровню команды, не были достигнуты", - цитирует представителя службы коммуникаций РФС "РИА Новости".
Также отмечается, что в организации надеются, что в октябре сбор молодежной команды пройдет по плану.
Напомним, во время июньского сбора молодежная сборная России провела две товарищеские встречи против сверстников из Узбекистана, в которых дважды одержала разгромные победы со счетом 3:0 и 6:3.
Главная национальная команда страны сыграет в сентябре с Иорданией и Катаром. Игры пройдут 4 сентября в Москве и 7-го числа в Эр-Райяне соответственно.
Фото: сборная России U21