Экс-игрок "Динамо": "Зениту" и "Спартаку" нужна только победа

- Это будет интересный матч, ничья не устроит ни одного, ни другого тренера. Нужна только победа, чтобы отчитаться перед болельщиками и руководством, - сказал Танасиевич "РБ Спорт".
Напомним, матч пятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.
На данный момент красно-белые занимают 11-е место в таблице РПЛ с 4 очками, в то время как сине-бело-голубые располагаются на восьмой строчке с пятью баллами.
Фото: "Чемпионат"