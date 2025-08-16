Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Экс-игрок "Динамо": "Зениту" и "Спартаку" нужна только победа

Бывший игрок "Динамо" Йован Танасиевич поделился ожиданиями от матча 5 тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
- Это будет интересный матч, ничья не устроит ни одного, ни другого тренера. Нужна только победа, чтобы отчитаться перед болельщиками и руководством, - сказал Танасиевич "РБ Спорт".

Напомним, матч пятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.

На данный момент красно-белые занимают 11-е место в таблице РПЛ с 4 очками, в то время как сине-бело-голубые располагаются на восьмой строчке с пятью баллами.

