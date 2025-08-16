Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Экс-игрок "Зенита" считает, что команде нужно делать ставку на молодых

Бывший футболист "Зенита" Денис Угаров прокомментировал ситуацию с россиянами в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
"Если вы взяли Шилова, то нужно давать ему периодически возможность играть. Давно свои Батраковы уже выросли бы", - сказал Угаров в интервью Legalbet.

Шилов вышел на замену на 66-й минуте встречи "Зенита" с "Рубином" в Кубке России. Он забил гол на 84-й минуте с передачи Педро, тем самым довел счет до 3:0. 17-летний игрок является воспитанником академии сине-бело-голубых. Матч второго тура Пути РПЛ Кубка России стал для него дебютным в составе первой команды сине-бело-голубых.

Следующий матч “Зенит” проведёт сегодня, 16 августа против “Спартака” в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

