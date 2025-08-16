"Если вы взяли Шилова, то нужно давать ему периодически возможность играть. Давно свои Батраковы уже выросли бы", - сказал Угаров в интервью Legalbet.
Шилов вышел на замену на 66-й минуте встречи "Зенита" с "Рубином" в Кубке России. Он забил гол на 84-й минуте с передачи Педро, тем самым довел счет до 3:0. 17-летний игрок является воспитанником академии сине-бело-голубых. Матч второго тура Пути РПЛ Кубка России стал для него дебютным в составе первой команды сине-бело-голубых.
Следующий матч “Зенит” проведёт сегодня, 16 августа против “Спартака” в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Экс-игрок "Зенита" считает, что команде нужно делать ставку на молодых
Бывший футболист "Зенита" Денис Угаров прокомментировал ситуацию с россиянами в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"