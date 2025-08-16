Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Зенит пробил уже четыре пенальти в пяти турах РПЛ

В матче против "Спартака" сине-бело-голубые впервые не реализовали одиннадцатиметровый в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" не смог реализовать пенальти. Удар Матео Кассьерры отбил вратарь красно-белых Александр Максименко. Однако форвард был первым на добивании и забил на 14-й минуте. Одиннадцатиметровый был назначен за фол в штрафной полузащитника Маркиньоса. Он ударил ногой в живот Луиса Энрике. Красно-белые быстро отыгрались благодаря мячу Кристофера Мартинса на 18-й минуте.

Петербуржцы лидируют по пробитым пенальти в этом сезоне. Причем девять команд из 16 ещё не били пенальти вовсе.

Отметим, что последние два пенальти назначил арбитр из Азова Артём Чистяков. Также он судил матч петербуржцев с ЦСКА (1:1) в третьем туре РПЛ.

