Зенит пробил уже четыре пенальти в пяти турах РПЛ

"Зенит" не смог реализовать пенальти. Удар Матео Кассьерры отбил вратарь красно-белых Александр Максименко. Однако форвард был первым на добивании и забил на 14-й минуте. Одиннадцатиметровый был назначен за фол в штрафной полузащитника Маркиньоса. Он ударил ногой в живот Луиса Энрике. Красно-белые быстро отыгрались благодаря мячу Кристофера Мартинса на 18-й минуте.
Петербуржцы лидируют по пробитым пенальти в этом сезоне. Причем девять команд из 16 ещё не били пенальти вовсе.
Отметим, что последние два пенальти назначил арбитр из Азова Артём Чистяков. Также он судил матч петербуржцев с ЦСКА (1:1) в третьем туре РПЛ.