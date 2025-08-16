Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен

Саусь назвал гол "Локомотива" случайным

Защитник "Балтики" Владислав Саусь поделился впечатлениями о ничьей против "Локомотива" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"
"Случайность. Дайте "Локомотиву" 10 таких моментов, не думаю, что они даже один забьют. Со стороны казалось, что мяч после удара Баринова летит мимо, все так думали, а Комличенко каким?то образом подставил ногу", – сказал Саусь в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 16 августа "Балтика" прервала беспроигрышную серию "Локомотива". Калининградцы сыграли с лидером чемпионата вничью со счётом 1:1. Счёт в матче открыл нападающий команды Талалаева Брайан Хиль на 3-й минуте, а у "железнодорожников" на 80-й минуте забил свой дебютный гол в составе клуба Николай Комличенко.

"Балтика" на данный момент занимает третью строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав девять очков. Следующий матч калининградцы проведут на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.

