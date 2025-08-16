"Случайность. Дайте "Локомотиву" 10 таких моментов, не думаю, что они даже один забьют. Со стороны казалось, что мяч после удара Баринова летит мимо, все так думали, а Комличенко каким?то образом подставил ногу", – сказал Саусь в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 16 августа "Балтика" прервала беспроигрышную серию "Локомотива". Калининградцы сыграли с лидером чемпионата вничью со счётом 1:1. Счёт в матче открыл нападающий команды Талалаева Брайан Хиль на 3-й минуте, а у "железнодорожников" на 80-й минуте забил свой дебютный гол в составе клуба Николай Комличенко.
"Балтика" на данный момент занимает третью строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав девять очков. Следующий матч калининградцы проведут на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.
Саусь назвал гол "Локомотива" случайным
Защитник "Балтики" Владислав Саусь поделился впечатлениями о ничьей против "Локомотива" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"