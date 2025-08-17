Экс-игрок сборной России дал оценку матчу "Спартак" - "Зенит"

"Мы посмотрели результативный поединок. Думаю, ничья ни для кого не стала положительным результатом. Обе команды играют на 30% своих возможностей. Им есть куда стремиться и есть что тренировать. Ждем "Спартак" и "Зенит" на первых местах в турнирной таблице", - цитирует Погребняка "Чемпионат".
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (2:2) в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились: Маркиньос и Жедсон Фернандеш, в составе петербуржцев - Матео Кассьерра и Александр Соболев.
Отметим, что второй мяч сине-бело-голубые забили, играя в меньшинстве - на 51 минуте встречи главный арбитр показал вторую желтую карточку защитнику петербуржцев Дугласу Сантосу.
После 5 сыгранных туров красно-белые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Подопечные Сергея Семака занимают 9 место в таблице с 6 баллами в своем активе.
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк оценил матч 5 тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"