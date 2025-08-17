Матчи Скрыть

Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Экс-игрок сборной России дал оценку матчу "Спартак" - "Зенит"

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк оценил матч 5 тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Мы посмотрели результативный поединок. Думаю, ничья ни для кого не стала положительным результатом. Обе команды играют на 30% своих возможностей. Им есть куда стремиться и есть что тренировать. Ждем "Спартак" и "Зенит" на первых местах в турнирной таблице", - цитирует Погребняка "Чемпионат".

Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (2:2) в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились: Маркиньос и Жедсон Фернандеш, в составе петербуржцев - Матео Кассьерра и Александр Соболев.

Отметим, что второй мяч сине-бело-голубые забили, играя в меньшинстве - на 51 минуте встречи главный арбитр показал вторую желтую карточку защитнику петербуржцев Дугласу Сантосу.

После 5 сыгранных туров красно-белые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Подопечные Сергея Семака занимают 9 место в таблице с 6 баллами в своем активе.

